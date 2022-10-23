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Xiaomi собирается установить рекорд новым смартфоном

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Фото: Xiaomi
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Флагманский смартфон Xiaomi 13, предположительно, побьет рекорд по толщине нижней рамки, которую пользователи также называют «подбородком». Об этом сообщает портал MyDrivers.

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Будут ли рамки экрана симметричны, не уточняется.

Однако отмечается, что Xiaomi Mi 13 вернулся к прямому экрану с размером около 6,36 дюйма. Также смартфон получит OLED-дисплей с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.

Как рассказали инсайдеры, Xiaomi 13 и 13 Pro получат флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen2 и станут первыми устройствами китайской компании, которые будут работать на Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14. Презентация гаджетов пройдет до конца 2022 года.

В конце июня сообщалось, что в натуральном выражении доля Xiaomi на российском рынке выросла по сравнению с январем – мартом на 4,8 п.п., до 30,6%. В целом доля китайских брендов на российском рынке во II квартале 2022 года составила 65%, при этом в июне она достигла 70%.

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