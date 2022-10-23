Xiaomi собирается установить рекорд новым смартфоном

Флагманский смартфон Xiaomi 13, предположительно, побьет рекорд по толщине нижней рамки, которую пользователи также называют «подбородком». Об этом сообщает портал MyDrivers.

Будут ли рамки экрана симметричны, не уточняется.

Однако отмечается, что Xiaomi Mi 13 вернулся к прямому экрану с размером около 6,36 дюйма. Также смартфон получит OLED-дисплей с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.

Как рассказали инсайдеры, Xiaomi 13 и 13 Pro получат флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen2 и станут первыми устройствами китайской компании, которые будут работать на Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14. Презентация гаджетов пройдет до конца 2022 года.

В конце июня сообщалось, что в натуральном выражении доля Xiaomi на российском рынке выросла по сравнению с январем – мартом на 4,8 п.п., до 30,6%. В целом доля китайских брендов на российском рынке во II квартале 2022 года составила 65%, при этом в июне она достигла 70%.