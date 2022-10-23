Гаджиев заявил, что у него не было сомнений в победе Махачева над Оливейрой

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил победу российского бойца Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой в UFC 280. Эмоциями он поделился 23 октября с «Известиями».

«Удивил не победой — я в ней и не сомневался. Удивил тем, как он это сделал — легко и непринужденно», — рассказал он.

Как продолжил Гаджиев, большинство бойцов на первом титульном бое волнуются. Волнение сковывает спортсменов и лишает их части сильных сторон. Иногда бойцы быстрее устают из-за волнения, что-то подобное могло произойти и с Махачевым.

«В стойке переиграл, в борьбе переиграл, в партере переиграл, то есть переиграл просто везде, во всех аспектах и сделал это убийственно, просто убийственно», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, очень редко кто выигрывает титульные бои так, как это сделал Махачев.

Ранее в воскресенье боец MMA Александр Емельяненко подчеркнул, что Махачев показал хорошие результаты и хороший класс боев на мировой арене.

Бой между Махачевым и Оливейрой прошел 22 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Махачев стал новым чемпионом в легком весе. Первым среди россиян был Хабиб Нурмагомедов.

Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде. Дагестанец одержал 11-ю победу подряд и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. На счету у российского бойца — 23 победы и одно поражение. У бразильца Оливейры — 33 победы и девять поражений.

Россиянин посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. Он рассказал, что к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

Махачева и Нурмагомедова встретила бурными овациями в Абу-Даби толпа болельщиков. Менеджер Махачева Ризван Магомедов показал фанатам чемпионский пояс.