Агент Салмана Рушди раскрыл подробности его состояния после нападения

Британский писатель Салман Рушди после нападения, произошедшего два месяца назад, ослеп на один глаз и может писать только одной рукой. Об этом заявил его агент Эндрю Уайли 23 октября в интервью испанской газете Pais.

Он не уточнил, госпитализирован ли писатель или находится дома.

«Раны были глубокими, он потерял зрение на один глаз», — сказал Уайли.

По словам агента, у Рушди было три серьезных ранения шеи, рука стала недееспособной из-за повреждения нервов.

75-летний писатель, которому Иран угрожал расправой в 1980-х годах после публикации его романа «Сатанинские стихи», получил ножевые ранения во время выступления с докладом о свободе творчества в Институте Чатокуа 12 августа.

После госпитализации Рушди два дня находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 24-летний Хади Матер. У него были обнаружены фальшивые водительские права на имя командира террористической организации «Хезболла», выданные в Нью-Йорке.

Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.