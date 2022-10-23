В украинском Ровно начались веерные отключения электроэнергии

Веерные отключения электричества введены в Ровно на Украине. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.

«Для стабилизации системы энергоснабжения в нашем городе будут происходить веерные отключения электроэнергии», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава города добавил, что частичное отключение света может продлиться до 23:00 (совпадает с мск).

Ранее сообщалось, что в Ровно запретили включать освещение уличных вывесок. Как сообщил мэр города, запрет будет действовать с вечера воскресенья и до стабилизации ситуации.

22 октября взрывы прогремели в Одесской и Черниговской областях Украины. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба также сообщал о работе системы ПВО в регионе. По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Позднее в этот день компания «Укрэнерго» сообщила, что временно ограничивает поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях из-за роста потребления. Местные власти заявили об отключениях света в ряде регионов и призвали жителей запастись водой.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент России Владимир Путин указал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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