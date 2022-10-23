Оппозиционный митинг в Кишиневе перерос в стычки с полицией

В Кишиневе в ходе митинга оппозиционной партии «Шор» начались столкновения с правоохранительными органами. Об этом 23 октября сообщает ТАСС.

Протестующие скандируют: «Долой Майю Санду!», «Долой правительство», «Нет диктатуре!» и «Позор!» — в то время как полиция перегородила доступ в центр города. Известно о ряде попыток прорыва кордона. Полиция также сообщила о нескольких задержанных.

До этого, 16 октября, в центре столицы Молдавии состоялся четвертый за последние недели массовый митинг с призывом к отставке правительства страны. В частности, демонстранты требовали отставки президента республики Майи Санду и премьера Молдавии Натальи Гаврилицы.

Бессрочная акция против правительства Молдавии началась в Кишиневе 18 сентября. Протестующие недовольны ростом цен на газ, продукты, высокой инфляцией, а также падением уровня жизни.