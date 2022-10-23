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В Совфеде назвали военным преступлением призыв Невзорова к Киеву о пленных из РФ

Сенатор Климов назвал военным преступлением призыв Невзорова к Киеву о пленных из России
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Фото: commons.wikimedia.org/Loloxl9
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Сенатор Совфеда Андрей Климов 23 октября прокомментировал пост журналиста Александра Невзорова (признан в РФ СМИ-иноагентом) в соцсетях, который предложил Киеву размещать на объектах энергосистемы Украины пленных российских военнослужащих и вести трансляции этого в интернете.

«То, что он предлагает, это зверства, вне всякого сомнения. Это военное преступление. Он призывает совершать военное преступление. По идее, его любая цивилизованная страна должна посадить за решетку, ограничить его пребывание от общества», – сказал сенатор.

Как считает сенатор, после таких публикаций российские правоохранители должны возбудить против журналиста уголовное дело и объявить его в международный розыск.

«Для того, чтобы возбудить уголовное дело, необязательно, чтобы он находился в России. И тут стесняться не надо. Это довольно тяжкие преступления», – подчеркнул Климов.

Кроме того, по мнению сенатора, в высказываниях Невзорова есть признаки госизмены, и без реакции подобные заявления оставлять нельзя.

Басманный суд в Москве 6 мая удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте Невзорова. Журналист был объявлен в розыск. Ранее, 22 марта, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

По информации следователей, Невзоров 9 марта опубликовал в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

3 июня советник главы МИД Украины Антон Геращенко рассказал, что журналист и его супруга Лидия получили украинское гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной».

Россию продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация на территории обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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