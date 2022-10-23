Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера тори
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали в результате теракта в Херсоне
Происшествия
ВСУ выпустили 12 неуправляемых ракет по Горловке
Мир
Британский лыжник назвал нелепыми соревнования без российских спортсменов
Политика
Эксперты оценили сотрудничество РФ и КНР после переизбрания Си Цзиньпина
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту падения самолета Су-30 в Иркутске
Армия
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции
Армия
Стремоусов рассказал об отражении всех попыток ВСУ пробить линию обороны
Армия
ВС РФ отразили атаки украинских войск в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях
Мир
В Минобороны РФ рассказали об ударах по военным и энергетическим объектам Украины
Происшествия
Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по территории ДНР
Мир
На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой

ЦК Компартии Китая переизбрал Си Цзиньпина на пост генсека на третий срок

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 23 октября переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на решение ЦК.

С ноты Си: в Китае проходит ХХ съезд КПК
Что ожидать России от встречи членов Компартии

Голосование проводилось на первом пленуме центрального комитета партии XX созыва. Си Цзиньпин также сохранил пост председателя военного совета Коммунистической партии Китая.

Он отметил в своем выступлении, что КНР вступает на новый путь всестороннего строительства современного социалистического государства. Он подчеркнул, что страна должна продолжать идти по пути социализма. При этом основная цель — построить «модернизированное социалистическое государство».

Кроме того, состоялось избрание нового политбюро и постоянного комитета. В него вошли семь человек. В ближайшие пять лет чиновники будут принимать решения, касающиеся дальнейшего направления развития партии и страны.

Президент России Владимир Путин направил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю переизбрания политика на пост генсека КПК. Российский лидер отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию всеобъемлющего партнерства с Китаем.

Комментируя возможности для сотрудничества РФ и КНР после переизбрания Си Цзиньпина лидером КПК, политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что страны объединяют суверенитет двух государств, их экономическое развитие и взаимодействие, которое идет на пользу как России, так и Китаю.

Он подчеркнул, что у России и КНР есть точки соприкосновения, обе страны поддерживают то, что Азия становится центром силы, а БРИКС и ШОС стали заменять «Большую семерку», которая пытается диктовать миру свои условия, и ООН, не способную решить ряд проблем.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022