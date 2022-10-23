ЦК Компартии Китая переизбрал Си Цзиньпина на пост генсека на третий срок

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 23 октября переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на решение ЦК.

Голосование проводилось на первом пленуме центрального комитета партии XX созыва. Си Цзиньпин также сохранил пост председателя военного совета Коммунистической партии Китая.

Он отметил в своем выступлении, что КНР вступает на новый путь всестороннего строительства современного социалистического государства. Он подчеркнул, что страна должна продолжать идти по пути социализма. При этом основная цель — построить «модернизированное социалистическое государство».

Кроме того, состоялось избрание нового политбюро и постоянного комитета. В него вошли семь человек. В ближайшие пять лет чиновники будут принимать решения, касающиеся дальнейшего направления развития партии и страны.

Президент России Владимир Путин направил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю переизбрания политика на пост генсека КПК. Российский лидер отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию всеобъемлющего партнерства с Китаем.

Комментируя возможности для сотрудничества РФ и КНР после переизбрания Си Цзиньпина лидером КПК, политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что страны объединяют суверенитет двух государств, их экономическое развитие и взаимодействие, которое идет на пользу как России, так и Китаю.

Он подчеркнул, что у России и КНР есть точки соприкосновения, обе страны поддерживают то, что Азия становится центром силы, а БРИКС и ШОС стали заменять «Большую семерку», которая пытается диктовать миру свои условия, и ООН, не способную решить ряд проблем.