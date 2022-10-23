В Минобороны РФ рассказали об ударах по военным и энергетическим объектам Украины

Российские войска продолжают наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — сказал он.

Конашенков добавил, что поражены пункт управления ВСУ в разных районах Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.

Кроме того, в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники украинской армии.

Ранее, 21 октября, глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко заявил, что воздушные атаки поразили почти 40% энергетической инфраструктуры Украины, причинив ущерб на миллиарды долларов. По его словам, под удары попала как минимум половина тепловой генерации Украины, из-за чего страна потеряла 4000 МВт мощностей.

За день до этого советник офиса президента Украины Алексей Арестович указал на то, что Украина может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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