Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компаритии КНР
Мир
В Киеве начались стабилизационные веерные отключения электричества
Происшествия
Украинские войска обстреляли Энергодар
Мир
Илон Маск начал вызывать опасения у властей США из-за возросшего влияния
Мир
Байдена раскритиковали за «пугающе» долгую паузу после вопроса телеведущего
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту падения самолета Су-30 в Иркутске
Общество
СК зафиксирует жестокое обращение ВСУ с военнопленными на «Азовстали»
Мир
Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров
Армия
ВС РФ отразили атаки украинских войск в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях
Общество
Хуснуллин назвал сроки готовности проекта по восстановлению ж/д ветки Крымского моста
Происшествия
Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по территории ДНР
Мир
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Сюжет:

В Минобороны РФ рассказали об ударах по военным и энергетическим объектам Украины

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска продолжают наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — сказал он.

Тяжелый налет: когда ракетные удары парализуют военную машину Украины
ВС России поразили энергетические и другие объекты в Киеве, Запорожье, Николаевской и других областях

Конашенков добавил, что поражены пункт управления ВСУ в разных районах Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.

Кроме того, в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники украинской армии.

Ранее, 21 октября, глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко заявил, что воздушные атаки поразили почти 40% энергетической инфраструктуры Украины, причинив ущерб на миллиарды долларов. По его словам, под удары попала как минимум половина тепловой генерации Украины, из-за чего страна потеряла 4000 МВт мощностей.

За день до этого советник офиса президента Украины Алексей Арестович указал на то, что Украина может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022