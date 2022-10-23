Крушение Су-30СМ произошло в ходе приемо-сдаточного полета

Крушение российского истребителя Су-30СМ произошло в ходе приемо-сдаточного полета, сообщила 23 октября пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Иркутске ориентировочно в 17:30 во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Экипаж погиб. Для расследования происшествия будет создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов. Степень ущерба на земле устанавливается. Мы находимся во взаимодействии с чрезвычайными службами», — рассказали в пресс-службе.

Ранее 23 октября в Иркутске на жилой дом рухнул российский истребитель Су-30СМ. По заявлению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева пострадавших среди мирных жителей нет. Он также добавил, что в результате инцидента разрушен частный дом на две семьи. Его площадь составляла 100 кв. м.

При падении самолета погибли два пилота. Самолет совершал испытательный полет, сообщили в региональном управлении МЧС.