Открытое горение на месте падения Су-30 в Иркутске ликвидировано

Открытое горение на месте крушения Су-30 в Иркутске ликвидировано. Об этом сообщили 23 октября в ГУ МЧС по Иркутской области.

«Пожарные ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Самолет упал на жилой дом в городской черте Иркутска, совершая испытательный полет, сообщили в региональном управлении МЧС. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

В расследовании задействованы следователи и криминалисты территориального следственного органа, Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ и центрального аппарата ведомства.

По данным спасателей, площадь пожара составила 200 кв. м. На месте ЧП работают экстренные службы.

Также на месте происшествия находится губернатор региона Игорь Кобзев. Как следует из опубликованных им кадров, дом полностью разрушен. На месте инцидента работают десятки спасателей, открытое горение ликвидировано. По словам Кобзева, разрушен частный дом на две семьи. Его площадь составляла 100 кв. м.

При падении самолета погибли два пилота. Местные жители не пострадали.