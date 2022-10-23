Пять автомобилей столкнулись на Булатниковой улице в Москве

Пять автомобилей столкнулись на Булатниковской улице в Москве, движение осуществляется по двум полосам из трех, сообщили в воскресенье, 23 октября, в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Движение осуществляется по двум полосам из трех», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ДДП произошло в районе пересечения с Проектируемым проездом № 5450. Автолюбителям рекомендуется планировать свой маршрут с учетом изменений.

Обстоятельства случившегося, а также информация о возможных пострадавших уточняются.

Ранее, 18 октября, массовое ДТП произошло в центре Москвы на улице Красная Пресня. Внедорожник на большой скорости столкнулся с автомобилем патрульно-постовой службы (ППС), что вызвало столкновение еще трех машин в этом месте. Сообщалось о двух пострадавших, один из них — сотрудник полиции.