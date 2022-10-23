Журнал Causeur указал на правоту Киссинджера в отношении РФ

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и американский президент Джо Байден расходятся в точках зрения относительно действий российского лидера Владимира Путина и отношений с РФ. Об этом пишет обозреватель французского издания Causeur Гарольд Хайман.

Он отметил, что если Киссинджер выбрал прагматичную и реалистичную позицию относительно действий России, то Байден предпочел выступать с громкими и не всегда рациональными заявлениями.

«Джо Байден позволил себе занять явно воинственную и морализаторскую позицию в отношении Путина: мол, демократию и международное право необходимо защищать и так далее. Что же касается Путина, то его Байден стал просто оскорблять, связывая российского президента с громкими преступлениями, как будто Байден хотел реабилитироваться, сбросив имидж слабого президента, установившийся после неудач в Афганистане», — отмечает Хайман.

Автор статьи подчеркнул, что дальнейший диалог между Россией и США не представляется возможным до тех пор, пока Украина не будет признана американской стороной зоной российского влияния.

«Киссинджер дает понять, что свойственное западным СМИ страстное осуждение России как «экспансионистской диктатуры» бьет мимо цели. Проблема уже не в геополитике, а в элементарной безопасности», — отмечает обозреватель.

Хайман также указывает на то, что Киссинджер часто лично встречался с российским президентом и всегда отзывался о нем как о политике, действующем в интересах своего государства.

«Они встречались около 30 раз и разговаривали на немецком языке. Киссинджер часто писал о внешней политике Путина, представляя его как прагматика, «мистически сильного национального лидера» и «патриота», — резюмировал журналист.

Ранее, 19 июля, Киссинджер раскритиковал нынешних европейских политиков, заявив, что у них «нет ориентиров и понимания стоящих перед ними задач». Экс-госсекретарь также добавил, что геополитика сегодня требует «никсоновской (присущей 37-му президенту США Ричарду Никсону. — Ред.) гибкости», чтобы помочь разрядить конфликты между США и Китаем, а также между Россией и остальной Европой.

До этого бывший госсекретарь США предположил, что конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе.

23 мая Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. Также он заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

Высказывания Киссинджера прозвучали на фоне начавшейся 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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