Глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Себастьяном Лекорню довел до него обеспокоенность Москвы по поводу возможной провокации киевского режима с применением «грязной бомбы». Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

В ходе телефонных переговоров Шойгу рассказал Лекорню об опасениях Москвы по поводу возможных провокаций Украины.

В Минобороны подчеркнули, что ситуация на Украине имеет «устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».

О том, что украинские власти готовят провокацию на территории своей страны, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, ранее в воскресенье сообщило агентство «РИА Новости». По данным источников, Киев под руководством Запада приступил к практической реализации данного плана, он находится на стадии завершения.

В случае реализации провокации мировое сообщество крайне жестко отреагирует на инцидент, полагают инициаторы.

Москва в этом случае потеряет поддержку ключевых партнеров, а Запад вновь сможет поднять вопрос лишения России статуса постоянного члена СБ ООН.

В середине февраля Зеленский заявил о желании инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

Комментируя действия Киева по планам обретения ядерного оружия, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этому необходимо поставить заслон.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что РФ не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации», а страны НАТО и Киев ведут разговор о возможности ядерной войны. Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия, добавил министр.