Пожар после падения Су-30 на дом в Иркутске

Пожар после падения Су-30 на дом в Иркутске

2022-10-23 14:06:30

2022-10-23 14:06:30

2022-10-23 14:06:30

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