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Саркози указал на превышение Еврокомиссией полномочий в вопросе Украины

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Бывший президент Франции Николя Саркози считает, что Европейская комиссия (ЕК) действует за пределами мандата в подходе к украинскому кризису. Об этом он заявил в интервью изданию Le Journal du Dimanche, опубликованном 23 октября.

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«Еврокомиссия является административной структурой. Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики», — сказал Саркози.

По его словам, единственное, что сейчас слышат европейцы, — «новые миллиарды на закупки вооружений».

При этом Саркози оценил готовность действующего главы государства Эммануэля Макрона поддерживать контакты с российским лидером Владимиром Путиным, так как считает, что конфликт нельзя урегулировать без диалога.

По мнению экс-президента Франции, ЕС своей внешней политикой не должен создавать впечатление, что сообщество следует «на буксире у США». Он добавил, что ответственность за урегулирование конфликта на Украине должна лежать «прежде всего на европейцах».

Ранее, 21 октября, фон дер Ляйен заявила, что Украина сообщила Евросоюзу о том, что ей необходимо получать €3–4 млрд каждый месяц для обеспечения своих потребностей. По словам политика, Евросоюз готов предоставить Киеву €1,5 млрд ежемесячно.

В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель отметил по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что объединение продолжит помогать Украине. ЕС следует рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине, сказал он.

22 октября французский политик, депутат Европарламента, лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо написал в Twitter, что фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая миллиардные дотации Украине. Он подчеркнул, что в то время, пока Украина получает огромные деньги, Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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