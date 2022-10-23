Bloomberg: Россия создает «теневой флот» нефтетанкеров для обхода грядущего эмбарго ЕС

Для обхода западных санкций по продаже нефти Москвой создается огромный теневой танкерный флот с неизвестными владельцами. Об этом 23 октября сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, большая часть перевозок и продаж российской нефти будет управляться скрытной сетью судов и портов, в которой доминировать будут организации, всё еще работающие с Россией.

«Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создается флот», — сказал главный исполнительный директор компании Maersk Tankers A/S. в Копенгагене Кристиан Ингерслев, флот которой насчитывает 170 кораблей, ни один из которых не обслуживает Россию.

В преддверии 5 декабря, когда ЕС запретит импорт российской нефти и прекратит предоставление услуг судоходства, финансирования и страхового покрытия связанных с ним сделок, главный вопрос заключается в том, будет ли достаточно судов, говорится в публикации.

По оценкам судового брокера Braemar, для поддержки ежедневных четырех млн в баррелей российского экспорта на Дальний Восток к 240 судам потребуется добавить многие из недавно приобретенных, которые в прошлом году перевозили подсанкционную иранскую и венесуэльскую нефть.

«Торговля танкерами резко возросла после февраля и в преддверии крайнего срока 5 декабря со стороны нераскрытых организаций, базирующихся в таких странах, как Дубай, Гонконг, Сингапур и Кипр», — сказал глава танкерной компании. исследований в Braemar Ануп Сингх.

Как полагают специалисты, Россия нарастит перевалку грузов с одного танкера на другой в открытом море. Это связано как с санкционным риском, связанным с экспортом напрямую из российских портов, так и с необходимостью перегружать несколько небольших грузов на более крупные танкеры для дальних рейсов.

Основными направлениями экспорта нефти из РФ после 5 декабря станет Азия, особенно Китай и Индия.

При этом, объемы российской нефти, отгруженной морским путем, в сентябре оказались выше, чем в феврале, отмечает издание. В то же время сократились объемы поставок в европейские государства и вырос объем экспорта в Азию, а также «неустановленным покупателям», добавляет «Газета.Ru».

Ограничения цен на экспортируемую Россией нефть со стороны стран, входящих в G7 и Евросоюз, должны вступить в силу 5 декабря. Они подразумевают запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам в случае, если стоимость нефти на борту будет выше установленного предела.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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