Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом так называемой «грязной бомбы» — маломощного ядерного снаряда. Об этом 23 октября сообщили «РИА Новости» со ссылкой на осведомленные источники в разных странах мира, в том числе и на Украине.

По их словам, после подрыва подобного снаряда киевский режим обвинит Россию в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации. Тем самым украинские власти рассчитывают запустить мощную антироссийскую кампанию для подрыва доверия к Москве.

Источники уточнили, что работа ведется под руководством кураторов с Запада. В частности, руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований дали задачу изготовить «грязную бомбу».

В настоящее время работа завершается.

Кроме того, по поручению президента Украины Владимира Зеленского сотрудники его офиса контактируют с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.

Если данная провокация будет реализована, то на «ядерный инцидент» жестко отреагируют большинство стран мира, Москва потеряет многих ключевых партнеров, а Запад снова поднимет вопрос лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, заключили источники.

В середине февраля Зеленский сообщил о желании инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума и допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

В марте сообщалось о вероятном получении Киевом плутония для ядерного оружия от США. По имеющейся информации, США неоднократно передавали этот материал своим партнерам. Кроме того, сообщалось, что Киев работал над модернизацией и созданием новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы как средство доставки ядерного оружия.

В том же месяце бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин рассказал, что Украина могла получить ядерное оружие через несколько месяцев.

По его мнению, украинцы могут получать отходы ядерного топлива из собственных АЭС для изготовления «грязной ядерной бомбы». С помощью нее можно нанести удар по Белгороду, Курску, Воронежу или Брянску, в то время как Москва и Петербург хорошо защищены системой ПВО, заключил эксперт.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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