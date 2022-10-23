Главу завода «Мотор Сич» Богуслаева задержали в Запорожье по делу о госизмене

Украинские силовики задержали директора украинского завода «Мотор Сич», Героя Украины Вячеслава Богуслаева. Об этом 23 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его данным, Богуслаева задержали в городе Запорожье. Его под конвоем перевезли в Киев.

«Главу правления компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене», — написал Рогов.

Как он уточнил, в доме у 83-летнего подозреваемого провели обыски, двери вскрывали при помощи спецтехники. Подозреваемому в госизмене Богуслаеву может грозить пожизненного заключение.

Как добавляет «Газета.Ru», задержание фигуранта подтвердила служба безопасности Украины (СБУ). Также задержан и директор департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич».

Задержанные подозреваются в госизмене (ст.111-1 УК Украины) и «пособничестве государству-агрессору» (ст. 111-2 УК), уточнили в СБУ.

Уголовное дело, в рамках которого прошли задержания, возбуждено по фактам якобы незаконных поставок от «Мотор Сич» товаров военного назначения «для российской штурмовой авиации». Чиновники, считает СБУ, действовали в сговоре с представителями российской корпорации «Ростех», наладив контакты поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию через страны Ближнего Востока и Азии.

Продукцию «Мотор Сич» якобы использовали в РФ для производства вертолетов, применяемых в ходе спецоперации на Украине, считает спецслужба.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов. После обретения Украиной независимости главным покупателем продукции завода была Россия. Ситуация изменилась в 2014 году, когда Киев ввел одностороннее эмбарго на поставки оборонной продукции в Россию. «Мотор Сич» потерял крупнейший рынок сбыта, но на помощь пришли китайские инвесторы.

После поставок Пекину 20 двигателей в ситуацию вмешались США, выступающие против усиления Китая. Тогда Китай решил купить предприятие, а не его продукцию, в итоге китайцы в 2018 году завладели 56% акций. После этого на тот момент советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон потребовал вернуть «Мотор Сич» под контроль Киева.

СБУ заблокировала сделку и возбудила уголовные дела о госизмене и подготовке диверсии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завод является стратегическим предприятием и продать его можно только с согласия главы государства.