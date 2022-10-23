Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компаритии КНР
Наука
Спутники «Гонец» стали востребованнее после ухода зарубежных конкурентов
Происшествия
Украинские войска обстреляли Энергодар
Мир
Более 3,7 тыс. зданий повреждены из-за взрыва на военном складе в Узбекистане
Мир
Байдена раскритиковали за «пугающе» долгую паузу после вопроса телеведущего
Мир
СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
Общество
СК зафиксирует жестокое обращение ВСУ с военнопленными на «Азовстали»
Мир
Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров
Происшествия
ВСУ нанесли удар по школе в Донецке
Общество
Хуснуллин назвал сроки готовности проекта по восстановлению ж/д ветки Крымского моста
Происшествия
Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по территории ДНР
Мир
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Сюжет:

Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу

Саркози: ЕС не должен создавать впечатление, что следует «на буксире у США»
0
Фото: Global Look Press/Vincent Isore
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) своей внешней политикой не должен создавать впечатление, что сообщество следует «на буксире у США». Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози в опубликованном в воскресенье, 23 октября, интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche.

«Евросоюз все-таки не готов к полному разрыву контактов с Россией»
Экс-постпред РФ при ЕС Владимир Чижов — об отношениях с Европой, военном положении и первом месяце работы на посту сенатора

«Я сожалею, что Евросоюз может создавать впечатление организации, которая находится на буксире у США. Нравится это кому или нет, но страны не меняют своего адреса. Европа и Россия обречены поддерживать отношения мира и добрососедства», — сказал Саркози.

По его словам, ответственность за урегулирование конфликта на Украине должна лежать «прежде всего на европейцах».

«Если мы смогли добиться франко-германского примирения, мы должны быть также в состоянии помирить Европу и Россию», — заявил он.

При этом Саркози добавил, что ЕС «танцует на краю вулкана» из-за политики Еврокомиссии (ЕК), которая лишь продолжает наращивать поставки оружия на Украину, игнорируя проблемы собственных граждан. В этой связи он сказал, что Франции необходимо взять на себя лидирующую роль в урегулировании украинского кризиса.

Ранее, 21 октября, глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявила о необходимости сохранять каналы для диалога с людьми, принимающими решения в российской политике. Прежде она отмечала, что организация изоляции России в сложившейся ситуации станет худшим из возможных решений.

В этом месяце президент Финляндии Саули Ниинистё также указал на то, что важно продолжать поддерживать диалог с Россией. По его мнению, это необходимо для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022