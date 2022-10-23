Евросоюз (ЕС) своей внешней политикой не должен создавать впечатление, что сообщество следует «на буксире у США». Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози в опубликованном в воскресенье, 23 октября, интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche.

«Я сожалею, что Евросоюз может создавать впечатление организации, которая находится на буксире у США. Нравится это кому или нет, но страны не меняют своего адреса. Европа и Россия обречены поддерживать отношения мира и добрососедства», — сказал Саркози.

По его словам, ответственность за урегулирование конфликта на Украине должна лежать «прежде всего на европейцах».

«Если мы смогли добиться франко-германского примирения, мы должны быть также в состоянии помирить Европу и Россию», — заявил он.

При этом Саркози добавил, что ЕС «танцует на краю вулкана» из-за политики Еврокомиссии (ЕК), которая лишь продолжает наращивать поставки оружия на Украину, игнорируя проблемы собственных граждан. В этой связи он сказал, что Франции необходимо взять на себя лидирующую роль в урегулировании украинского кризиса.

Ранее, 21 октября, глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявила о необходимости сохранять каналы для диалога с людьми, принимающими решения в российской политике. Прежде она отмечала, что организация изоляции России в сложившейся ситуации станет худшим из возможных решений.

В этом месяце президент Финляндии Саули Ниинистё также указал на то, что важно продолжать поддерживать диалог с Россией. По его мнению, это необходимо для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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