Ситуация на линии соприкосновения в Херсонской области остается без изменений, попытки украинских боевиков пробить оборону отражены. Об этом 23 октября в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки», — написал Стремоусов.

По его словам, разбиты и уничтожены танки, бронетранспортеры и живая сила противника. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, подчеркнул Стремоусов.

Он пообещал, что в скором времени весь кошмар, устроенный укронацистами, закончится. Также Стремоусов добавил, что продолжается переселение жителей правобережной части Херсонской области, пишет «Газета.Ru».

21 октября Стремоусов также отмечал, что российские войска продолжают держать оборону на херсонском направлении. Чуть позднее местные СМИ сообщили, что над Херсоном, в области Антоновского моста, сработали системы ПВО.

В начале этой недели командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он отметил, что украинские боевики целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

Власти Херсона несколько дней назад обратились к жителям города с просьбой из соображений безопасности переправиться на левый берег Днепра. Людей призвали позаботиться о родных и близких, взять с собой документы, ценные вещи и одежду.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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