ЦК Компартии Китая переизбрал Си Цзиньпина на пост генсека на третий срок
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) XX созыва переизбрал Си Цзиньпина на пост генсека. Об этом 23 октября сообщило агентство «Синьхуа».
Заместителями лидера стали 72-летний генерал Чжан Юся, занимавший эту должность ранее, а также 65-летний генерал Хэ Вэйдун.
Были избраны члены нового Политбюро политической силы и постоянного комитета КПК, в него вошли семь человек, которые определят направление развития страны на ближайшие пять лет.
По итогам первого пленума ЦК КПК Си Цзиньпин перечислил приоритеты внутренней и внешней политики страны, отметив вступление страны в новый путь.
«Китай будет неуклонно всесторонне углублять реформы, расширяя открытость, способствовать качественному развитию и создавать больше возможностей для остального мира с помощью своего собственного развития», — сказал он.
Кроме того, Си Цзиньпин выразил уверенность в необратимости воссоединения материкового Китая с Тайванем. По его словам, власти КНР будут «искренне стремиться к мирному воссоединению», однако не откажутся от применения силы и сохраняют за собой право принять все необходимые меры, которые они сочтут нужными.
Помимо этого, Китай не будет проводить политику гегемонизма и расширения своих границ, так как Пекин не приемлет мышления времен холодной войны, вмешательства во внутренние дела других стран и выступает против двойных стандартов.
Борьба с коррупцией была названа базовым путем реформирования КПК, она не прекратится, заверил председатель КНР, отмечает «Газета.Ru».
Президент России Владимир Путин направил китайскому лидера Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю переизбрания.
Накануне в Пекине завершился XX съезд Компартии КНР. По его итогам партия одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня. Кроме того, Компартия внесла в устав задачу по преобразованию Народно-освободительной армии Китая в вооруженные силы передового мирового уровня.