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ЦК Компартии Китая переизбрал Си Цзиньпина на пост генсека на третий срок

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Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) XX созыва переизбрал Си Цзиньпина на пост генсека. Об этом 23 октября сообщило агентство «Синьхуа».

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Заместителями лидера стали 72-летний генерал Чжан Юся, занимавший эту должность ранее, а также 65-летний генерал Хэ Вэйдун.

Были избраны члены нового Политбюро политической силы и постоянного комитета КПК, в него вошли семь человек, которые определят направление развития страны на ближайшие пять лет.

По итогам первого пленума ЦК КПК Си Цзиньпин перечислил приоритеты внутренней и внешней политики страны, отметив вступление страны в новый путь.

«Китай будет неуклонно всесторонне углублять реформы, расширяя открытость, способствовать качественному развитию и создавать больше возможностей для остального мира с помощью своего собственного развития», — сказал он.

Кроме того, Си Цзиньпин выразил уверенность в необратимости воссоединения материкового Китая с Тайванем. По его словам, власти КНР будут «искренне стремиться к мирному воссоединению», однако не откажутся от применения силы и сохраняют за собой право принять все необходимые меры, которые они сочтут нужными.

Помимо этого, Китай не будет проводить политику гегемонизма и расширения своих границ, так как Пекин не приемлет мышления времен холодной войны, вмешательства во внутренние дела других стран и выступает против двойных стандартов.

Борьба с коррупцией была названа базовым путем реформирования КПК, она не прекратится, заверил председатель КНР, отмечает «Газета.Ru».

Президент России Владимир Путин направил китайскому лидера Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю переизбрания.

Накануне в Пекине завершился XX съезд Компартии КНР. По его итогам партия одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня. Кроме того, Компартия внесла в устав задачу по преобразованию Народно-освободительной армии Китая в вооруженные силы передового мирового уровня.

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