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ВСУ нанесли удар по школе в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Украинский снаряд попал на территорию школа в Кировском районе Донецка, сообщил 23 октября мэр города Алексей Кулемзин.

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«Сегодня при обстреле Кировского района зафиксирован прилет во внутренний двор школы № 76 по ул. Петровского. Повреждено остекление всех этажей. Также взрывной волной повреждено остекление трех этажей стоящего напротив здания Межшкольного учебно-производственного комбината», — рассказал градоначальник в Telegram-канале.

Обстрелы Донецка со стороны подразделений ВС Украины фиксируются с раннего утра воскресенья. Сообщалось, что за сутки в ДНР погиб один мирный житель. Под огнем украинских боевиков также Горловка, Макеевка, Ясиноватая и Докучаевск. Власти Энергодара (Запорожская область) также сообщили об украинских обстрелах. Под огнем — гражданская инфраструктура.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, решение о проведении которой было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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