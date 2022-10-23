Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компаритии КНР
Наука
Спутники «Гонец» стали востребованнее после ухода зарубежных конкурентов
Происшествия
Украинские войска обстреляли Энергодар
Мир
Более 3,7 тыс. зданий повреждены из-за взрыва на военном складе в Узбекистане
Мир
Байдена раскритиковали за «пугающе» долгую паузу после вопроса телеведущего
Мир
СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
Общество
СК зафиксирует жестокое обращение ВСУ с военнопленными на «Азовстали»
Мир
Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров
Происшествия
ВСУ нанесли удар по школе в Донецке
Общество
Хуснуллин назвал сроки готовности проекта по восстановлению ж/д ветки Крымского моста
Происшествия
Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по территории ДНР
Мир
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Сюжет:

Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России показало работу штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) в ходе спецоперации на Украине. Видео опубликовано 23 октября в Telegram-канале российского военного ведомства.

На кадрах представлены боевые вылеты штурмовиков и их работа парой в нанесении ракетных ударов по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков. Пуски ракет выполнялись с малых высот.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику вооруженных сил Украины (ВСУ).

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов. Они подготовили технику к повторному боевому вылету.

22 октября в Минобороны сообщали, что экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ ВКС России уничтожил украинский самолет. Полеты истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

6 октября были показаны кадры работы экипажей российских штурмовиков Су-25, которые нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике украинских боевиков.

22 сентября в госкорпорации «Ростех» поделились, что в ВКС в ближайшее время поступит новая партия истребителей Су-57, темпы производства самолетов будут увеличены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022