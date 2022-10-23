Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО

Министерство обороны России показало работу штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) в ходе спецоперации на Украине. Видео опубликовано 23 октября в Telegram-канале российского военного ведомства.

На кадрах представлены боевые вылеты штурмовиков и их работа парой в нанесении ракетных ударов по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков. Пуски ракет выполнялись с малых высот.

Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику вооруженных сил Украины (ВСУ).

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов. Они подготовили технику к повторному боевому вылету.

22 октября в Минобороны сообщали, что экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ ВКС России уничтожил украинский самолет. Полеты истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

6 октября были показаны кадры работы экипажей российских штурмовиков Су-25, которые нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике украинских боевиков.

22 сентября в госкорпорации «Ростех» поделились, что в ВКС в ближайшее время поступит новая партия истребителей Су-57, темпы производства самолетов будут увеличены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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