Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за требование поставить Киеву дополнительное ПВО.

Накануне издание написало, что Шмыгаль призвал Германию в течение нескольких дней доставить новые боеприпасы для ПВО, так как прежние на исходе. По его словам, Украина «с нетерпением» ждет новых боеприпасов, которые нужны стране «прямо сейчас».

По мнению читателей, Украина только без конца требует новые вооружения и это никогда не закончится.

«Дошло уже до того, что Украина требует, требует, требует, требует, а Германия должна это выполнить. А правительство заявляет, что население должно готовиться к потере благосостояния, отлично!» — отреагировал Michael-tLriuRang.

«А есть ли другие страны, у которых вы требуете военное оборудование и боеприпасы?» — поинтересовался AchimV6Gf4G.

«Эта военная лексика по-прежнему не дает мне покоя. Почему они «требуют», разве они не должны «просить»?» — задался вопросом пользователь OmaistdieBeste.

«Постоянные требования и растраты миллионов и миллиардов не могут быть решением проблемы», — указал Eberhard-0n6sa-UnR.

«С чисто социальной точки зрения Украина становится всё менее привлекательной для меня в плане вступления в ЕС, и это уже было в случае с [бывшим послом Украины в Германии Андреем] Мельником», — добавил Werner-KhXdsTMnR.

Ранее, в субботу, канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с немецким изданием Welt указал на то, что ФРГ является одним из крупнейших поставщиков военной и экономической помощи для нужд Украины. При этом он подчеркнул, что почти треть немцев недовольны санкциями против России и поставками оружия на Украину.

Москва в свою очередь неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Германия и другие европейские страны стали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».