Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компаритии КНР
Наука
Спутники «Гонец» стали востребованнее после ухода зарубежных конкурентов
Происшествия
Украинские войска обстреляли Энергодар
Мир
Более 3,7 тыс. зданий повреждены из-за взрыва на военном складе в Узбекистане
Мир
Байдена раскритиковали за «пугающе» долгую паузу после вопроса телеведущего
Мир
СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
Наука
В Минпромторге заявили о возможном продлении работы МКС до 2028 года
Мир
Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров
Происшествия
ВСУ нанесли удар по школе в Донецке
Общество
Хуснуллин назвал сроки готовности проекта по восстановлению ж/д ветки Крымского моста
Происшествия
Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по территории ДНР
Мир
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Сюжет:

Читатели Spiegel раскритиковали премьера Украины за требования поставок оружия

0
Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за требование поставить Киеву дополнительное ПВО.

Вопрос комплексов: какое еще оружие НАТО планирует передать Киеву
И что значат грядущие учения альянса по силам ядерного сдерживания

Накануне издание написало, что Шмыгаль призвал Германию в течение нескольких дней доставить новые боеприпасы для ПВО, так как прежние на исходе. По его словам, Украина «с нетерпением» ждет новых боеприпасов, которые нужны стране «прямо сейчас».

По мнению читателей, Украина только без конца требует новые вооружения и это никогда не закончится.

«Дошло уже до того, что Украина требует, требует, требует, требует, а Германия должна это выполнить. А правительство заявляет, что население должно готовиться к потере благосостояния, отлично!» — отреагировал Michael-tLriuRang.

«А есть ли другие страны, у которых вы требуете военное оборудование и боеприпасы?» — поинтересовался AchimV6Gf4G.

«Эта военная лексика по-прежнему не дает мне покоя. Почему они «требуют», разве они не должны «просить»?» — задался вопросом пользователь OmaistdieBeste.

«Постоянные требования и растраты миллионов и миллиардов не могут быть решением проблемы», — указал Eberhard-0n6sa-UnR.

«С чисто социальной точки зрения Украина становится всё менее привлекательной для меня в плане вступления в ЕС, и это уже было в случае с [бывшим послом Украины в Германии Андреем] Мельником», — добавил Werner-KhXdsTMnR.

Ранее, в субботу, канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с немецким изданием Welt указал на то, что ФРГ является одним из крупнейших поставщиков военной и экономической помощи для нужд Украины. При этом он подчеркнул, что почти треть немцев недовольны санкциями против России и поставками оружия на Украину.

Москва в свою очередь неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Германия и другие европейские страны стали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022