В Воронежской области может появиться производство карбида кремния

В Воронежской области рассмотрят проект создания производства карбида кремния, объем инвестиций в который может составить около 2 млрд рублей. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на главу регионального департамента предпринимательства и торговли Сергея Корчевникова.

Производство может появится в Семилукском районе области. Предполагаемый инвестор — крупная китайская компания. Ее название не уточняется.

По словам Корчевникова, около 60% производимой продукции будет уходить на экспорт. Он отметил, что экспертиза уже подтвердила чистоту сырья.

Карбид кремния используется в качестве материала для шлифования, пескоструйной обработки и водоструйной резки.