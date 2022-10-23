Житель Приморья выиграл миллион рублей в лотерею

Житель Приморья выиграл в лотерею 1 млн рублей. Об этом пишет zr.media.

Кроме того, при розыгрыше, еще 17 человек выиграли по миллиону рублей. Еще двоим достался суперприз — жители Смоленской и Тверской областей получили по 50 млн рублей.

Как отмечается в материале, из российских регионов самым удачливыми стали Тверская и Челябинская области — в каждой появилось по два новых миллионера.

Ранее, 20 июля, житель Великобритании выиграл в лотерею £184 млн ($225,3 млн).