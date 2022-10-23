Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компаритии КНР
Наука
Спутники «Гонец» стали востребованнее после ухода зарубежных конкурентов
Происшествия
Украинские войска обстреляли Энергодар
Мир
Более 3,7 тыс. зданий повреждены из-за взрыва на военном складе в Узбекистане
Мир
Байдена раскритиковали за «пугающе» долгую паузу после вопроса телеведущего
Мир
СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
Наука
В Минпромторге заявили о возможном продлении работы МКС до 2028 года
Мир
Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров
Армия
Штурмовики Су-25 уничтожили позиции и технику украинских боевиков
Армия
Военный связист получил медаль Жукова за выполненные задачи в зоне СВО
Происшествия
Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по территории ДНР
Мир
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева

«РИА Новости»: Киев готовит провокацию с «грязной бомбой» на Украине для обвинения России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев готовит на территории Украины провокацию, связанную с подрывом маломощного ядерного боеприпаса или так называемой «грязной бомбы». Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных странах.

НАТО подумать: что означают военные учения ядерных сил альянса в Европе
И будет ли реагировать Россия на маневры «Стойкий полдень»

Как отмечает агентство, целью провокации является обвинение России в применении оружия массового уничтожения, чтобы запустить во всем мире мощную антироссийскую кампанию и подорвать доверие к Москве.

По информации источников, киевский режим под руководством западных кураторов уже реализовывает этот план. Перед руководством Киевского Института ядерных исследований и Восточного горно-обогатительного комбината в городе Желтые Воды в Днепропетровской области поставили задачу изготовить такую бомбу. Отмечается, что работы над «грязной бомбой» почти завершены.

При этом президент Украины Владимир Зеленский поручил сотрудникам своей администрации находиться в негласных контактах с британскими представителями по вопросу возможной передачи Киеву компонентов ядерного оружия.

Как утверждают источники, инициаторы провокации надеются, что в случае ее осуществления мировое сообщество жестко отреагирует на инцидент, и тогда Россия потеряет поддержку ключевых партнеров, а Запад снова сможет заговорить о лишении ее статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Сам Киев многократно заявлял, что хочет получить ядерное оружие. В середине февраля Зеленский сообщил о желании инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сказала, что планам Киева получить ядерное оружие нужно поставить заслон. По ее словам, не стоит доверять заявлениям США об отсутствии обсуждений с Украиной вопроса размещения на ее территории ядерного вооружения.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров отметил, что РФ не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации», страны НАТО и Киев ведут разговор о возможности ядерной войны. Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия, добавил министр.

5 марта экс-премьер Украины Николай Азаров обратил внимание на то, что у Киева есть техническая возможность для ядерных разработок, однако данная задача для страны неактуальна. Он предположил, что при необходимости Украина могла бы стать ядерной державой за 2–3 года.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что возможное размещение ядерного оружия на Украине ставит под сомнение будущее этой страны. Глава государства отметил, что Россия не может пройти мимо намерений соседней страны получить ядерный статус.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022