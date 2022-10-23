«РИА Новости»: Киев готовит провокацию с «грязной бомбой» на Украине для обвинения России

Киев готовит на территории Украины провокацию, связанную с подрывом маломощного ядерного боеприпаса или так называемой «грязной бомбы». Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных странах.

Как отмечает агентство, целью провокации является обвинение России в применении оружия массового уничтожения, чтобы запустить во всем мире мощную антироссийскую кампанию и подорвать доверие к Москве.

По информации источников, киевский режим под руководством западных кураторов уже реализовывает этот план. Перед руководством Киевского Института ядерных исследований и Восточного горно-обогатительного комбината в городе Желтые Воды в Днепропетровской области поставили задачу изготовить такую бомбу. Отмечается, что работы над «грязной бомбой» почти завершены.

При этом президент Украины Владимир Зеленский поручил сотрудникам своей администрации находиться в негласных контактах с британскими представителями по вопросу возможной передачи Киеву компонентов ядерного оружия.

Как утверждают источники, инициаторы провокации надеются, что в случае ее осуществления мировое сообщество жестко отреагирует на инцидент, и тогда Россия потеряет поддержку ключевых партнеров, а Запад снова сможет заговорить о лишении ее статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Сам Киев многократно заявлял, что хочет получить ядерное оружие. В середине февраля Зеленский сообщил о желании инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сказала, что планам Киева получить ядерное оружие нужно поставить заслон. По ее словам, не стоит доверять заявлениям США об отсутствии обсуждений с Украиной вопроса размещения на ее территории ядерного вооружения.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров отметил, что РФ не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации», страны НАТО и Киев ведут разговор о возможности ядерной войны. Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия, добавил министр.

5 марта экс-премьер Украины Николай Азаров обратил внимание на то, что у Киева есть техническая возможность для ядерных разработок, однако данная задача для страны неактуальна. Он предположил, что при необходимости Украина могла бы стать ядерной державой за 2–3 года.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что возможное размещение ядерного оружия на Украине ставит под сомнение будущее этой страны. Глава государства отметил, что Россия не может пройти мимо намерений соседней страны получить ядерный статус.