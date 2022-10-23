Первый аппарат по программе «Сфера» и три спутника «Гонец-М» вывели на заданную орбиту

Первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скиф-Д», а также три спутника связи «Гонец-М» вышли на заданные орбиты, сообщили в пресс-службе «Роскосмоcа».

«Есть отделение всех аппаратов», — сказал представитель госкорпорации.

Спутники были запущены на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный вечером 22 октября (в 4:57 23 октября по местному времени).

Через несколько минут разгонный блок со спутниками вышел на опорную орбиту. с разгонным блоком «Гонцы» отделились через 1 час 38 минут после пуска, выведение на орбиту «Скифа-Д» потребовало 4 часа 8 минут.

«Скиф-Д» станет демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет «Скиф», которая станет частью «Сферы». В конце 2025 года на орбиту отправится первый спутник высокоэллиптической системы связи «Экспресс-РВ».

Согласно одобренному правительством проекту «Сферы», на орбиту должны вывести 162 аппарата. Всего же, как заявил после пуска вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, проектом предусмотрено выведение более 600 аппаратов.

В апреле правительство одобрило программу создания многоспутниковой группировки «Сфера». Директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров отметил, что проект был согласован с Министерством цифрового развития, Минэкономразвития и Минфином.