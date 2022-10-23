Более 3,7 тыс. зданий повреждены из-за взрыва на военном складе в Узбекистане

Более 3,7 тыс. жилых и нежилых строений получили повреждения в результате взрыва на складе министерства обороны Узбекистана, который произошел 22 октября в Сырдарьинской области. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) региона.

Отмечается, что населенные пункты, расположенные вблизи воинской части, были полностью перекрыты и оцеплены.

«Согласно подсчетам, установлено, что в 3 742 жилых и нежилых помещениях имелись частичные повреждения кровли, перекрытий, окон и дверей», — говорится в сообщении администрации в соцсетях.

К настоящему времени в получивших повреждения зданиях установлено 2 тыс. квадратных метров окон, восстановительные работы продолжаются. Для оценки ущерба создана рабочая группа.

Взрыв на складе прогремел 22 октября. В результате происшествия пострадали 16 человек, четверо из них госпитализированы. Возгорание было оперативно потушено, ситуацию удалось стабилизировать.