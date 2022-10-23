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ЦК Компартии Китая переизбрал Си Цзиньпина на пост генсека на третий срок

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Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) XX созыва переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на распространенное 23 октября решение ЦК.

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В ходе своего выступления по итогам первого пленума ЦК КПК Си Цзиньпин сказал, что развитие мира и развитие КНР неотделимы друг от друга.

«Китай будет неуклонно всесторонне углублять реформы, расширяя открытость, способствовать качественному развитию и создавать больше возможностей для остального мира с помощью своего собственного развития», — добавил он.

Также состоялось избрание нового Политбюро и постоянного комитета. В него вошли семь человек. В ближайшие пять лет чиновники будут принимать решения, которые будут касаться дальнейшего направления развития партии и страны.

Ранее стало известно, что в ходе заседания бывший председатель КНР Ху Цзиньтао покинул церемонию закрытия XX съезда КПК.

Китайское государственное агентство «Синьхуа» сообщило, что экс-председателю КНР стало плохо.

XX съезд КПК проходил с 16 по 22 октября в Пекине. По его итогам КПК одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня. Си Цзиньпин на церемонии открытия съезда заявил, что Китай будет и дальше противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость Тайваня. Он также подчеркнул, что Китай будет противостоять гегемонии и политике грубой силы.

Кроме того, Компартия внесла в устав задачу по преобразованию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в вооруженные силы передового мирового уровня.

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