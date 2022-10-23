Трасс устроила две прощальные вечеринки по случаю отставки

Уходящая в отставку премьер Великобритании Лиз Трасс 22 октября провела прощальный вечер в загородной резиденции Чекерс под Лондоном. Вторая вечеринка пройдет 23 октября. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

В издании уточнили, что в субботу Трасс устроила мероприятие для министров, а в воскресенье она проведет вечер с близкими помощниками и их партнерами.

Газета напомнила, что экс-глава британского правительства Борис Джонсон провел такое же мероприятие после заявления об уходе с поста.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании в четверг, 20 октября. По ее словам, выборы нового главы правительства состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности премьера.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании. За это время она лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и электората, а ее рейтинг рухнул до рекордно низких 15% из-за экономической политики.

Газета The Times в тот же день допустила участие Джонсона в борьбе за пост главы правительства. Экс-премьер никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.