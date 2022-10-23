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Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров

Bloomberg: Россия создает «теневой флот» нефтетанкеров из-за санкций
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Москва создает «теневой флот» из нефтетанкеров для обхода нефтяного эмбарго Евросоюза (ЕС). С этой целью уже закуплено 240 малых и больших судов, которые еще в прошлом году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть, пишет в воскресенье, 23 октября, агентство Bloomberg.

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«Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что создается флот», — приводит агентство слова исполнительного директора Maersk Tankers Кристиана Ингерслева.

В материале указывается, что Москва якобы активно готовится к перевалке грузов с одного танкера на другой прямо в море с использованием гигантских супертанкеров, не способных выйти из Балтийского моря с грузом. Именно поэтому РФ необходимы малые «танкеры-шаттлы».

Отмечается, что сейчас эти танкеры во всем мире скупают компании, которые не отказались от сотрудничества с Россией. Также подчеркивается, что несмотря на антироссийские санкции, Москва увеличила поставки нефти в Азию, что удалось сделать как раз благодаря созданию «теневого флота».

В итоге сентябрьские значения по отгрузкам морской нефти из РФ оказались выше февральских. При этом поставки российской нефти в Европу сократились до минимума.

Ограничения цен на экспортируемую российскую нефть со стороны стран, входящих в G7 и Евросоюз, должны вступить в силу 5 декабря. Они подразумевают запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, в случае, если стоимость нефти на борту выше предела.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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