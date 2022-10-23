Карта спецоперации на Украине 23 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения российских войск, а также посмотреть карту военных действий на 23 октября можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, в течение суток ВС РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.



При этом на купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских военных в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области.

Все атаки отражены. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожены более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль.



На краснолиманском направлении ВСУ осуществили попытку прорыва в районе населенного пункта Новосадовое и Торского лесничества. Ударами российской авиации и сосредоточенным огнем артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожены около 70 украинских бойцов, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа.



На южнодонецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками.

Огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих.

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