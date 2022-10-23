Реклама
Прямой эфир
Мир
Си Цзиньпин переизбран на третий срок генсеком Компартии Китая
Наука
Спутники «Гонец» стали востребованнее после ухода зарубежных конкурентов
Мир
Республиканской партии США предрекли раскол из-за помощи Украине
Мир
Экс-министр финансов Греции заявил о неизбежности экономического краха ЕС
Мир
Байдена раскритиковали за «пугающе» долгую паузу после вопроса телеведущего
Спорт
Болельщики встретили Махачева и Нурмагомедова овациями в Абу-Даби
Происшествия
Новоайдар в ЛНР обстреляли шестью ракетами из РСЗО HIMARS
Армия
В Забайкалье призванные из запаса родные братья начали боевую подготовку
Армия
Штурмовики Су-25 уничтожили позиции и технику украинских боевиков
Армия
Военный связист получил медаль Жукова за выполненные задачи в зоне СВО
Армия
Мемориалы в память о погибших в зоне СВО Героев России открыли в Самарской области
Мир
Премьер Украины предупредил о невыплатах пенсий и зарплат без денег ЕС
Сюжет:

Спутники «Гонец» стали востребованнее после ухода зарубежных конкурентов

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Передаваемый спутниковой системой связи «Гонец» объем трафика увеличился на фоне ухода из России зарубежных конкурентов с аналогичными услугами, рассказал гендиректор компании «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков.

На крути своя: новая математическая модель поможет быстрее заменить МКС
Как предсказать свойства космических аппаратов задолго до их вывода на орбиту

«Аппараты эти очень востребованы, они стали вдвойне востребованы в связи с уходом многих спутниковых систем из России по понятным причинам. Мы в этом году уже чувствуем значимо увеличенный объем трафика, который передается через нашу систему. Большее количество клиентов приходит... Мы ожидаем еще больший рост в ближайшие годы, мы готовимся», — приводит «РИА Новости» его слова после пуска ракеты «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и аппаратом «Скиф-Д».

Запуск трех новых спутников, который позволит увеличить скорость передачи данных, состоится примерно через месяц. За это время проведут подготовительные процедуры, и спутники будут разведены по орбите.

Черенков напомнил, что услугами «Гонцов» пользуются транспортные и иные компании, передающие данные, в том числе нефтегазовые, а также суда.

Ранее в этот день глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что проект «Сфера» будет состоять более чем из 600 космических аппаратов. Основная цель проекта — достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности России.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с первым аппаратом группировки «Сфера» и спутниками связи «Гонец-М» состоялся 22 октября. Это был первый запуск в 2022 году с космодрома Восточный и первый для «Союза-2» на новом топливе.


В апреле правительство одобрило программу создания многоспутниковой группировки «Сфера». Директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров отметил, что проект был согласован с Министерством цифрового развития, Минэкономразвития и Минфином.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022