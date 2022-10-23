Спутники «Гонец» стали востребованнее после ухода зарубежных конкурентов

Передаваемый спутниковой системой связи «Гонец» объем трафика увеличился на фоне ухода из России зарубежных конкурентов с аналогичными услугами, рассказал гендиректор компании «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков.

«Аппараты эти очень востребованы, они стали вдвойне востребованы в связи с уходом многих спутниковых систем из России по понятным причинам. Мы в этом году уже чувствуем значимо увеличенный объем трафика, который передается через нашу систему. Большее количество клиентов приходит... Мы ожидаем еще больший рост в ближайшие годы, мы готовимся», — приводит «РИА Новости» его слова после пуска ракеты «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и аппаратом «Скиф-Д».

Запуск трех новых спутников, который позволит увеличить скорость передачи данных, состоится примерно через месяц. За это время проведут подготовительные процедуры, и спутники будут разведены по орбите.

Черенков напомнил, что услугами «Гонцов» пользуются транспортные и иные компании, передающие данные, в том числе нефтегазовые, а также суда.

Ранее в этот день глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что проект «Сфера» будет состоять более чем из 600 космических аппаратов. Основная цель проекта — достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности России.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с первым аппаратом группировки «Сфера» и спутниками связи «Гонец-М» состоялся 22 октября. Это был первый запуск в 2022 году с космодрома Восточный и первый для «Союза-2» на новом топливе.





В апреле правительство одобрило программу создания многоспутниковой группировки «Сфера». Директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров отметил, что проект был согласован с Министерством цифрового развития, Минэкономразвития и Минфином.