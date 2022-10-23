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Байдена раскритиковали за «пугающе» долгую паузу после вопроса телеведущего

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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Президент США Джо Байден вызвал критику со стороны журналистов в соцсетях после того, как ответил долгой паузой на вопрос об отношении его супруги Джилл к желанию повторно баллотироваться на пост президента в 2024 году, сообщил Fox News 22 октября.

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Когда корреспондент MSNBC Джонатан Кейпхарт спросил Байдена о выборах 2024 года, американский лидер сделал паузу и посмотрел в пол.

«Господин президент?» — спросил журналист, в растерянности наблюдая за происходящим.

«Доктор Байден так думает, моя жена так думает», — сказал Байден, прежде чем снова сделать паузу.

Затем президент США будто бы очнулся и проговорил, что он с супругой уверены, что делают что-то очень важное.

«И я не должен отказываться от этого», — сказал он.

После этого интервью коллеги-журналисты стали высказываться об очередном эпизоде загадочного поведения Байдена. Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел назвала этот эпизод обмена репликами «пугающим».

«Какой мрак!» — написала главный редактор Timcast News Кассандра Макдональд в микроблоге.

«Я думаю, там можно немного вздремнуть», — предположил радиоведущий Марк Дэвис.

«Джо Байден, похоже, действительно заснул во время этого интервью. Ему просто становится всё хуже», — предположил основатель Outkick Клэй Трэвис.

В июле выступление американского лидера о невозможности быть одновременно сторонником беспорядков в Капитолии в январе 2021 года и ценить правопорядок напугало американцев. Они заметили, что глава Белого дома не моргал в течение 17 секунд и предположили, что Байден стал роботом, жертвой тяжелых стимуляторов или на видео вовсе не он.

Летом прошлого года Байден наклонился к микрофону и заговорил шепотом, чем напугал журналистов.

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