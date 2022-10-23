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Новоайдар в ЛНР обстреляли шестью ракетами из РСЗО HIMARS

ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоайдар
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Новоайдару в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 23 октября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02:50 по населенному пункту Новоайдар с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

20 октября пятеро сотрудников МЧС ЛНР погибли, в результате обстрела поселка Червоный Прапор со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Уточняется, что девять человек получили ранения.

В этот же день, в результате обстрела населенного пункта Брянка в ЛНР пострадало мирное население. Также были повреждены объекты инфраструктуры и газопровод.

Также в этот день представительство ЛНР в СЦКК сообщило о том, что более 100 мирных жителей ЛНР погибли с конца февраля в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Согласно опубликованным данным, всего за указанный период пострадали 422 мирных жителя, из которых 103 человека погибли и 319 получили ранения. В том числе погибли семь детей и еще 27 получили ранения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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