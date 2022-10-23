Премьер Украины предупредил о невыплатах пенсий и зарплат без денег ЕС

Украинцы рискуют остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз (ЕС) прекратит финансовую поддержку Киева, заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Нам это нужно для того, чтобы финансовая система выжила. Мы уже исчерпали возможности экономии», — сказал он.

Так Шмыгаль напомнил об обещанных Украине €9 млрд евро. Он заверил, что основная часть денег идет на покрытие социальных нужд и любая задержка может привести к «ужасным последствиям». В качестве негативного сценария он назвал невыплату пенсий и зарплат населению.

18 октября Шмыгаль рассказал, что Украина получила макрофинансовую помощь в размере €2 млрд от Евросоюза. Премьер-министр уточнил, что полученные средства будут использованы для покрытия неотложных расходов бюджета — в частности, в социальной и гуманитарной сферах.

До этого, 14 октября, издание Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд тремя траншами. Уточнялось, что в ближайшие дни ЕС выделит Украине €2 млрд. Еще €2,5 млрд будут переданы во второй половине ноября и €500 млн — в декабре.

10 октября стало известно, что представители Европейского союза (ЕС) уже ведут переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи в 2023 году. Речь идет о сумме в размере около €18 млрд.

9 октября стало известно, что правительство Германии подготовило новый пакет помощи Украине в размере €11 млн, включающий экипировку для военных, рассчитанную на холодные месяцы. Отмечалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников еще в конце лета запросил через НАТО зимнее снаряжение для своих военнослужащих.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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