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Военный связист получил медаль Жукова за выполненные задачи в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Старший прапорщик Сергей во время боевой работы в зоне спецоперации по защите Донбасса смог оперативно наладить связь между командованием и войсками. За выполнение боевой задачи он был награжден медалью Жукова. Корреспондент «Известий» Александр Морозов пообщался с военнослужащим в воскресенье, 23 октября.

«Для меня как связиста задача была несложной, благодаря опыту, полученному во время учений, тренировок. Качественная связь была быстро налажена. Присутствовал некоторый страх из-за масштабов проводимой операции. Но задача есть задача, ее выполнять надо в любое время и при любых сложностях», — рассказал он.

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Работа подразделений войск связи высоко ценится командованием Центрального военного округа (ЦВО), большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград.

Ранее, 22 октября, звезду Героя России вручили старшему лейтенанту из Табасаранского района Дагестана Руслану Курбанову, отличившемуся в ходе СВО. Танк старшего лейтенанта был атакован из переносного ПТРК, в результате чего российский офицер получил ранение, но из боя не вышел.

За четыре дня боев танковый взвод старшего лейтенанта Курбанова уничтожил 36 единиц техники противника, в том числе 14 танков, минометную батарею и более 200 националистов. Личный состав взвода не пострадал.

Ранее, 14 октября, снайпер получил звание Героя России за успешное уничтожение важных стратегических целей с помощью сверхдальнобойной винтовки СВЛК-14С «Сумрак».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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