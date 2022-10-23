Британцам рассказали о способах согреться без отопления зимой

Жителям Великобритании предлагают греть тапки в микроволновке и носить шапку с электрическими подогреваемыми панелями, чтобы грядущей зимой экономить и не мерзнуть. Об оригинальных способах адаптации к новым условиям сообщила газета Daily Mail в субботу, 22 октября.

Журналист Изольда Уолтерс протестировала некоторые гаджеты, которые помогут согреться без включенного отопления в доме.

По ее словам, британцам помогут самонагревающийся стол, жилетка с электрическим подогревом, вязаные шапка и шарф с электрическими тепловыми панелями.

Журналист также порекомендовала подогревать тапочки в микроволновке и обзавестись мини-конфоркой, которая будет постоянно согревать кружку чая.

Она отметила, что при работе дома, расходы на счета за газ могут увеличиться на 75%, так как включенное отопление в течение четырех часов в день и пять дней в неделю может стоить около £90 (6 243 руб. — Ред.).

21 октября стало известно, что почти 32 млн жителей Великобритании испытывают трудности с оплатой счетов из-за высокой инфляции и стремительного роста стоимости жизни,

В конце сентября газета The Sun сообщила, что миллионы британцев вынуждены продавать свое имущество, чтобы оплачивать счета во время кризиса стоимости жизни. Издание добавило, что многим жителям страны пришлось также начать использовать ранее накопленные сбережения.

В сентябре также сообщалось, что в Великобритании стоимость продовольственной корзины выросла на 10,6% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Особенно сильно цены повысились на корма для животных, удобрения и растительное масло.

1 сентября бывший британский премьер-министр Борис Джонсон для экономии электроэнергии порекомендовал купить новые чайники. Чтобы закипеть, старые чайники используют слишком много электричества, объяснил премьер.