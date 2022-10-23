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Мемориалы в память о погибших в зоне СВО Героев России открыли в Самарской области

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Фото: t.me/sovanews63
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Церемония открытия мемориальных бюстов Героям России — Андрею Соколовскому и Александру Старчкову, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите Донбасса состоялась в Самарской области. Об этом 23 октября сообщило Минобороны РФ.

Мемориалы в память об их подвиге открыли представители командования регионального соединения Центрального военного округа (ЦВО), а также представители администрации региона, общественных и патриотических организаций, ветераны, юнармейцы и воспитанники патриотических клубов.

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«Парни выполнили поставленную задачу, несмотря ни на что. Они остались до конца верны своему долгу. Защитили свою Родину и своих товарищей ценой своей жизни. Сегодня наш долг — на века сохранить память о воинах, отдавших свою жизнь во имя Родины», — сказал на церемонии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Заместитель командира соединения ЦВО, подполковник Андрей Новик отметил, что в боевых условиях Соколовский и Старчков проявили себя как настоящие воины, сохранили жизни боевых товарищей и всегда действовали уверенно, решительно, мужественно.

Губернатор региона в ходе мероприятия передал Звезду Героя России вдове Андрея Соколовского.

«Сегодня очень памятный для нас день. Это очень высокая награда, я уверена, что мой супруг заслужил ее. Мы всегда им очень гордились, гордимся и будем гордиться всю жизнь. Он был очень ответственным, никогда никого не подводил. Спасибо всем за поддержку», — сказала Наталья Соколовская.

Ранее, 22 октября, звезду Героя России вручили старшему лейтенанту из Табасаранского района Дагестана Руслану Курбанову, отличившемуся в ходе СВО. Танк старшего лейтенанта был атакован из переносного ПТРК, в результате чего российский офицер получил ранение, но из боя не вышел.

За четыре дня боев танковый взвод старшего лейтенанта Курбанова уничтожил 36 единиц техники противника, в том числе 14 танков, минометную батарею и более 200 националистов. Личный состав взвода не пострадал.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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