Умер основатель компании Red Bull Дитрих Матешиц

Австрийский бизнесмен, основатель компании по производству энергетических напитков Red Bull и владелец одноименной команды по автогонкам в классе «Формула–1» Дитрих Матешиц скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщило издание Speedweek в субботу, 22 октября.

Последние полтора года Матешиц не появлялся на публике из-за тяжелой болезни, а несколько недель назад состояние его здоровья серьезно ухудшилось.

По словам президента и главного исполнительного директора «Формулы-1» Стефано Доменикали, Матешиц «был дальновидным предпринимателем и человеком, который помог преобразовать автоспорт и создал бренд Red Bull, известный во всем мире».

Бизнесмен также владел командой «Формулы–1» — «Альфа Таури» и австрийской трассой Red Bull Ring. В 2005 году бизнесмен купил австрийский футбольный клуб «Зальцбург», в 2009-м основал клуб — «Ред Булл Лейпциг», который был переименован в «Лейпциг».