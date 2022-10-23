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Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в столичном регионе 23 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачную погоду с небольшим дождем прогнозируют синоптики в московском регионе в воскресенье, 23 октября. Информация об этом опубликована на сайте Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет колебаться от 6 до 8 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до +4…+6.

В Московской области температура воздуха составит от +4 до +9 градусов в дневное время, ночью — от +1 до +6 градусов.

Ветер ожидается южный со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Московскую область ждет резкое похолодание, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 21 октября. Снижение температуры в столичном регионе стоит ждать в начале следующей недели.

Тогда же его коллега, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москва оказалась в «кольце снежинок». Это означает, что внутри города температурный фон не достигнет условий для образования снега в облаках.

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