Главы Полтавской и Кировоградской областей объявили о воздушной тревоге

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Кировоградской областях Украины. Об этом в воскресенье, 23 октября, заявили главы регионов Дмитрий Лунин и Андрей Райкович соответственно.

«Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность!», — написал Лунин в Telegram-канале.

Райкович так же обратился к населению в Telegram.

«Внимание! Кировоградская область, воздушная тревога», — сказано в сообщении.

Портал «Карта воздушных тревог Украины» уточняет, что сирены звучали также в Харьковской области.

Днем ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Одесской и Черниговской областях Украины. Кроме того, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба также сообщил о работе системы ПВО в регионе.

Утром 22 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске.

Днем ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях.

Воздушная тревога 20 октября была объявлена во всех украинских регионах. Сирены звучали в том числе на западе страны и в Киеве.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент России Владимир Путин указал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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