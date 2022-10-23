Троих пострадавших после падения самолета в Ейске выписали из больницы

Троих пострадавших в результате падения самолета Су-34 на жилой дом в Ейске выписали из центральной районной больницы. Еще 13 человек остаются в медучреждениях Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале в субботу, 22 октября.

«На сегодняшний день в медучреждениях края продолжают находиться 13 человек: в Ейской ЦРБ — 7 пациентов, все средней степени тяжести; в детской краевой клинической больнице — один ребенок, в тяжелом состоянии; в краевой клинической больнице № 1 имени профессора С. В. Очаповского — 4 пациента, из них один ребенок; в перинатальном центре Краснодара — одна беременная пациентка», — говорится в сообщении.

Пострадавшие получают необходимую медпомощь, а также амбулаторно врачи наблюдают еще одного пациента.

Самолет Су-34 упал вечером 17 октября во дворе дома на Коммунистической улице, затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. Летчики успели катапультироваться.



Власти региона пообещали выплатить 400 тыс. рублей для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести и по 100 тыс. рублей на каждого члена семьи за потерю имущества.

18 октября жильцы многоэтажки вернулись домой — 137 семей снова зашли в свои квартиры, не затронутые сильными разрушениями.