Россия победила американского президента Джо Байдена после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Таким образом 22 октября читатели газеты The New York Times прокомментировали публикацию нобелевского лауреата Пола Кругмана о возникших после решения ОПЕК+ угрозах для американской демократии.

Кругман в своем материале отметил, что рейтинги Демократической партии США выросли, когда несколько месяцев назад стоимость бензина составляла $5 за галлон (3,75 л — прим. Ред.). Но сейчас, когда цены на топливо вновь поднялись, шансы демократов на успех стали меньше.

Автор материала уточнил: нельзя оценивать политику Байдена только по ценам на топливо, а также обратил внимание на три важных момента.

Во-первых, по мнению Кругмана, на стоимость топлива влияют нефтяные котировки на мировом рынке. Во-вторых, колебания цен могут возникать из-за технических трудностей на перерабатывающих заводах и не зависеть от политики. В-третьих, цены на топливо сейчас не так высоки по сравнению с недавним прошлым.

Читатели газеты активно отреагировали на публикацию Кругмана, согласившись с ним в том, что уровень цен на бензин может навредить Демократической партии, и раскритиковав его высказывания о перспективах США.

«Самая большая угроза для нашей демократии — это не мировая экономика нефти, а администрация Байдена!» — написал пользователь с ником SJW51.

Он добавил, что американский лидер сам по себе представляет угрозу для демократии США, а его партия, вероятно, потеряет большинство в конгрессе.

Саудовская Аравия и Россия, по мнению комментатора с ником Ron Wallach, выигрывают от экономически ослабленных и политически парализованных США. Пользователь высказал мнение о том, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти снизит шансы Демократической партии на победу в выборах 2024 года.

«Интересно наблюдать, как демократы стараются «замазать» свое возможное поражение еще задолго до выборов», — отреагировал пользователь John Mark Evans.

Ранее, 17 октября, американцы раскритиковали Байдена из-за речи о ситуации в экономике с мороженым в руках. Свое мнение они выразили в комментариях под видео, опубликованном 16 октября на YouTube-канале GOP War Room. Ролик был снят днем ранее в магазине мороженого в Портленде. На нем Байден ест вафельный рожок, заявляя при этом, что экономика США «чертовски сильна».

Страны ОПЕК+ 5 октября договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка.