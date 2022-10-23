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«Известия» показали кадры пуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с первым аппаратом группировки «Сфера» и спутниками связи «Гонец-М» состоялся в субботу, 22 октября. В распоряжении «Известий» оказались кадры с места запуска.

«22 октября 2022 года в 22:57 мск с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Она вывела в космос разгонный блок «Фрегат» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым аппаратом федерального проекта «Сфера» — «Скиф-Д»», — рассказали в «Роскосмосе», показав подробные кадры с запуска.

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Это был первый пуск в 2022 году с космодрома Восточный и первый для «Союза-2» на новом топливе, а также ракета-носитель впервые была заправлена нафтилом во всех ступенях. Ранее им заправляли только третью ступень ракеты-носителя «Союз-2.1б» и вторую ступень «Союза-2.1в».

«Сфера» предполагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов. Основная цель программы — обеспечение высокого качества космических услуг в России путем создания новых отечественных космических технологий, систем и продуктов для эффективной цифровой трансформации экономики, а также для обеспечения безопасности Российской Федерации.

В апреле правительство одобрило программу создания многоспутниковой группировки «Сфера». Директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров добавил, что проект был согласован с Министерством цифрового развития, Минэкономразвития и Минфином.

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