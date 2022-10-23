Власти Херсонской области назвали причину перебоев с кабельным интернетом

Перебои в работе кабельного интернета в Херсоне наблюдаются из-за технических работ. Об этом в субботу, 22 октября, сообщила администрация региона в Telegram-канале.

«Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в связи с проведением технических работ. Мобильный интернет работает без перебоев», — сказано в сообщении.

Уточняется, что инженеры ведомства завершат все необходимые работы и восстановят полноценный доступ к кабельному интернету в ближайшее время.

Ранее в этот день организация NetBlocks сообщала о перебоях с подключением к интернету на юге Украины. Тогда же стало известно о взрывах в Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях, а также в Луцке (Волынская область).

Компания «Укрэнерго» после этого заявила, что временно ограничивает поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях из-за роста потребления. Позднее местные власти сообщили об отключениях света в ряде регионов и призвали жителей запастись водой.

Президент России Владимир Путин 10 октября указал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима, в том числе многочисленные попытки диверсий. Также он упомянул ЧП на Крымском мосту.

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