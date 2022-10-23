Yeni Alanya: в больнице скончался россиянин, получивший ножевое ранение в Аланье

Гражданин России, получивший ножевое ранение в турецкой Аланье в ходе конфликта, скончался в больнице. Об этом в субботу, 22 октября, сообщила газета Yeni Alanya.

«Стало известно, что Башир Алигаджиев, которого с тяжелыми травмами доставили в учебно-исследовательскую больницу Аланьи, скончался», — сказано в публикации.

По данным газеты, 22-летний россиянин получил ранения в ходе конфликта с 19-летним гражданином, который нанес Алигаджиеву несколько ударов ножом в спину.

Отмечается, что нападавший попытался скрыться, но сотрудники турецкой жандармерии успели поймать его и доставить в отделение, после его отправят в суд.

Всего в рамках расследования дела правоохранители задержали шесть человек, передает «Газета.ru».

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