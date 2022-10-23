Реклама
Прямой эфир
Мир
СБУ задержала Героя Украины Богуслаева по подозрению в госизмене
Спорт
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе
Общество
Монсон призвал поддержать российских солдат и выразил гордость за Россию
Происшествия
При пожаре на пороховом складе в Перми погибли два человека
Мир
В Алеппо погиб сирийский военнослужащий из-за обстрела со стороны боевиков
Армия
Старший сержант Аксенов под шквальным огнем боевиков спас сослуживца с поля боя
Спорт
Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли в поединке турнира UFC 280
Мир
Покинувших свои дома жителей Николаева обязали платить за отопление
Наука
Ракета «Союз-2.1б» с первым спутником группировки «Сфера» стартовала с Восточного
Общество
Владимир Машков заверил мобилизованных во всенародной поддержке
Мир
МИД РФ указал на неготовность ЕС к мирному решению украинского конфликта
Мир
Во Франции указали на истинное лицо НАТО после терактов на «Северных потоках»

Yeni Alanya: в больнице скончался россиянин, получивший ножевое ранение в Аланье

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданин России, получивший ножевое ранение в турецкой Аланье в ходе конфликта, скончался в больнице. Об этом в субботу, 22 октября, сообщила газета Yeni Alanya.

Дешевое отвлечение: почему в Россию вернулись горящие туры
Неделю вдвоем в Турции и Египте можно провести за 50-80 тыс. рублей

«Стало известно, что Башир Алигаджиев, которого с тяжелыми травмами доставили в учебно-исследовательскую больницу Аланьи, скончался», — сказано в публикации.

По данным газеты, 22-летний россиянин получил ранения в ходе конфликта с 19-летним гражданином, который нанес Алигаджиеву несколько ударов ножом в спину.

Отмечается, что нападавший попытался скрыться, но сотрудники турецкой жандармерии успели поймать его и доставить в отделение, после его отправят в суд.

Всего в рамках расследования дела правоохранители задержали шесть человек, передает «Газета.ru».

Ранее, 19 сентября, в Канаде во время свадебной церемонии 27-летний местный житель напал с ножом на невесту и ее отца. Гость во время свадебной церемонии поругался со своей женой, после чего ушел и вернулся с ножом в руках, чтобы нанести своей супруге удар. Однако в итоге он напал на невесту, ударив ее ножом в спину.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022