В Алеппо погиб сирийский военнослужащий из-за обстрела со стороны боевиков

Один военнослужащий вооруженных сил Сирийской Арабской Республики (САР) погиб в результате минометного обстрела в провинции Алеппо. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«В провинции Алеппо в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе Урум-эс-Сугра, погиб один сирийский военнослужащий», — заявил он.

Егоров отметил, что за прошедшие сутки зарегистрировано пять обстрелов со стороны позиций террористических группировок. В провинции Латакия — один обстрел, в провинциях Идлиб и Алеппо — по два обстрела.

21 октября Израиль выпустил ракеты по окрестностям Дамаска. Отмечается, что сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили большинство из них.

Ранее, 13 октября, 18 сирийских военных погибли при взрыве автобуса в провинции Дамаск. Однако ни одна группировка не заявила на настоящий момент об ответственности за взрыв.

9 октября сообщалось, что сирийский военнослужащий был ранен после сброса взрывного устройства террористами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) в Идлибе. Уточнялось, что самодельное взрывное устройство сбросили с запущенного беспилотного летательного аппарата.