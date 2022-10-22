Покинувших свои дома жителей Николаева обязали платить за отопление

Жители Николаева, временно уехавшие из города, обязаны оплачивать счета за отопление в своих квартирах. Об этом 22 октября сообщило издание «Суспiльне» («Общественное») со ссылкой на заявление мэра Николаева Александра Сенкевича.

«За отопление придется заплатить. Кто-то платит онлайн, находясь на расстоянии, а есть люди, у которых эти долги накапливаются, и потом они будут принимать решения, как с этим быть», — указал он.

Сенкевич объяснил, что без сохранения тепла в квартирах имущество жильцов испортится: появится плесень, бытовая техника выйдет из строя, а мебель «распухнет». После этого владелец может потерять в разы больше, чем если продолжит оплачивать счета за отопление.

Ранее в этот день мэр Николаева призвал граждан покинуть город и не возвращаться до завершения активной фазы боевых действий. Он напомнил о важности иметь «план Б» на тот случай, если власти страны не смогут организовать процесс отопления и появится необходимость уезжать из населенного пункта.

Тогда же «Укрэнерго» временно ограничила поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович 20 октября заявил, что страна может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Тогда же на Украине ввели режим экономии электроэнергии.

Президент России Владимир Путин заявил, что массированные удары высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины нанесены по предложению Минобороны РФ. Глава государства подчеркнул, что это ответ на попытки Киева провести диверсии, в том числе подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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